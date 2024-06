De meeste Oranjefans willen NIET dat het Nederlands elftal een statement maakt tegen oorlog of racisme. Maar wie zijn dan die mensen?

Dit is Wortelman. Waar Batman uit Gotham komt, en Superman van Krypton, komt Wortelman gewoon uit Almere-Muziekwijk. Wortelman wil dat aanvoerder Virgil van Dijk een statement maakt tegen bespoten groente - en wel met de onbespoten-groente-aanvoerdersband. Wortelman benadrukt dat biologische groente niet per se onbespoten groente is. Bij biologische groenten wordt namelijk gebruik gemaakt van natuurlijke bestrijdingsmiddelen. Bespoten dus! Enfin, racisme en oorlog ook belangrijk, maar onbespoten groente veel belangrijker.