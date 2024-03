Most-streamed #Eurovision 2024 songs on Spotify (March 3): 🇳🇱 Europapa - 1,229,245 🇮🇹 La noia - 688,537 🇫🇷 Mon amour - 176,537 🇬🇧 Dizzy - 148,413 🇪🇸 Zorra - 121,539 🇺🇦 Teresa & Maria - 94,414 🇷🇸 Ramonda - 88,781 🇦🇹 We Will Rave - 83,135 🇨🇭 The Code - 80,681

979 Reply Copy link