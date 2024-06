We zijn erbij en dat is prima.

Van alle momenten van alle waarheden op het EK tot nu toe is dit wat ons betreft het meest waarheidsmomenterige moment van de waarheid. Een overwichtig maar moeizaam scorend Oranje wist maandag te winnen van Polen, maar hoe verhouden Memphis en zijn haarband tot een tegenstander van wereldklasse? De Fransen missen wereldspits en aanvoerder Mbappé in de basis en wisten drie punten te pakken dankzij een eigen goal van Oostenrijk. Kortom: die zitten ook nog niet heel lekker in het toernooi. Toch wordt het waarschijnlijk billenknijpen in Leipzig. Oranje treedt aan met Dumfries en Frimpong op de rechterflank en daarover zijn we enthousiast. Dat geldt niet voor de basisplaats van paardenlul Wijnaldum, die tot nu toe nog helemaal niks heeft laten zien van zijn schijnbare onmisbaarheid. Enfin, al met al wordt het een mooie pot en worden we uiteraard gewoon WERELDKAMPIOEN.

UPDATE: 0' afgetrapt. FRIMPONG BIJNA RAAK!

UPDATE: 14' Griezmann trapt voor nagenoeg open doel over de bal heen, Verbruggen telde hem al. Paar seconden later schiet Griezmann over.

UPDATE: 16' Gakpo draait naar binnen en schiet in de verre hoek. Maignan redt.

UPDATE: 45+1' We gaan rusten. Eerste helft met name kansrijk voor Frankrijk, Nederland biedt dapper weerstand maar maakt her en der fouten. Toch allerminst beschamend optreden.