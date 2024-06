Dan nu op het GROTE SCHERM deel twee van de Europese Verkiezingen. We waren gebleven bij dat Wilders van 1 naar 7 gaat (Malle Thierry denkt aan een complot) en Timmermans van 9 naar 8 en beiden de overwinning opeisen. Tot vanavond ging de rest van de EU naar de stembus, die in Italië sluit zelfs pas om 23:00 uur. Veel belangrijker moment om elf uur: de definitieve NLse uitslag. Dan krijgen wellicht mogelijk heel misschien eventueel wegens donderdag nog too close to call ChristenUnie en Forum voor Democratie toch nog een zetel. Ook duidelijkheid over de restzetels; da's met name spannend voor VOLT, BBB, CDA en D66. Dan om 23:15 de EU-brede voorlopige exitpoll en om 01:00 morgenochtend nog eentje qua meer duidelijkheid over die verwachtte Europese ruk naar rechts. Zo'n avond dus. We ploppen.

Instantupdate - Exitpolls: Le Pens Rassemblement national nr. 1 in Frankrijk, AfD na CDU/CSU tweede in Duitsland, FPÖ grootste in Oostenrijk

Update 21:21 - Macron ziet zijn nederlaag, schrijft nieuwe verkiezingen uit. Wil bewijzen dat zijn partij in eigen land een meerderheid kan behalen

Update 22:01 - In België 90% van de stemmen geteld. VOLT met Sophie in 't Veld heeft het met 0,1% van de stemmen niet gered

Update 22:12 - 51% van de Europeanen ging naar de stembus afgelopen dagen. In Nederland was dat 46,8%

Update 22:18 - De christen-democraten hebben genoeg aan de eerste prognose. EVP-fractievoorzitter Manfred Weber: Ursula von der Leyen kan beginnen aan haar tweede termijn als voorzitter van de Europese Commissie

Update 23:01 - ANP uitslagendienst: PvdAGroenLinks 8 zetels, PVV 6 en dus geen 7 zetels, VOLT 2 zetels, FvD en CU verdwijnen uit het EP

Update 23:14 - Giorgia Meloni en haar Broeders van Italië in de Italiaanse exitpoll de grootste

Update 23:31 - Prognose van het EP: De Grote Drie (christen-democratische EVP, sociaal-democratische S&D en liberale Renew) nu De Iets Minder Grote Drie

Update 23:54 - Resumerend: PVV, BBB en NSC de grote winnaars, PvdAGroenLinks de grootste verliezer