⚡️ EXCLUSIVE: Katy Perry and Justin Trudeau were seen on a dinner date in Montreal https://t.co/rTiA6ggs2m pic.twitter.com/1ALsHga6st

Soort zoekt soort, kent u dat? Katy Perry en Justin Trudeau zijn twee vreselijke mensen en laat nou juist die twee gezien zijn tijdens een 'dinner date' in Montreal. Nou hebben wij niet veel met de zangeres en de ex-premier, maar we hebben ook niet veel met de ex-RIJKSkanselier van Duitsland die niet schrijven kon. DUS JA HÈ. Perry is inmiddels al enige tijd verlost van knappe saaierd Orlando Bloom en had na haar ruimtereisje sowieso wel weer zin in een aards hapje; Trudeau op zijn beurt dumpte zijn vrouw in 2023 (wij dachten dat-ie Heaumeau was) - dat voedt de geruchten dat er méér aan de hand is dan alleen een stukkie kreeft oppeuzelen en een cocktailtje slurpen in een Canadees restaurant. Saillant detail: Perry zou 'bon appétit' tegen Trudeau hebben gezegd. Wat dat precies betekent moeten we nog uitzoeken maar we vermoeden dat het iets als j'adore of je t'aime inhoudt. Als dat geen n eu... bloedstollende romance wordt!

JUICE UPDATE - Er is ook nog écht leuk datingnieuws te melden op de late avond. Pamela Anderson, bekend van Pamela Anderson mét make-up, is volgens PEOPLE aan het daten met Liam Neeson, die zijn vrouw in 2009 bij een ski-ongeluk verloor en sindsdien niet meer geïnteresseerd leek in andere vrouwen. En dan was er ook nog die toestand met zijn dochter in Parijs... Laat het geluk hen treffen hoor!