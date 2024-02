De boeren zijn (weer) boos en die acties zijn nu ook (een beetje) overgewaaid naar Nederland. Dat zagen we gisterenavond al gebeuren via boerenakela Caroline ("Overal in Nederland breken momenteel #boerenprotesten uit. Amsterdam, Zuid-Holland, Gelderland, Groningen"), al viel dat nog wel mee qua hevigheid; die paar trekkers op de Dam zie je niet eens tussen de rivieren van havermelk en bergen onopgehaald afval. Uiteraard sprong ook de belachelijke Raisa Bommensmurf met het handje omhoog op de bandwagon, je moet wat als professioneel querulante die net is gedegradeerd uit de Keuken Kampioen Divisie. Zo'n dertig Hollandse boeren sloten zich aan bij Belgische acties en momenteel is het nogal lastig om in België te komen: de A67 bij Eersel, de A16 bij Hazeldonk en de A4 bij Markiezaat zijn DICHT. Fijn voor de vvd & Eric van der Burg om te zien: zo makkelijk gaat dat dus, die grenzen sluiten!