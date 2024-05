Veel boze mensen in de mail/linktips over bovenstaande foto in de Volkskrant, bij het bericht. Boeren dolblij met ‘hoopgevende’ plannen, maar zijn die haalbaar? ‘Ze houden een worst voor die niet bestaat’.

Volgens de klagers is de Volkskrant weer eens bezig met een boerocidale War on Boeren, met deze onfrisse poepfoto, die weer eens aantoont wat voor ongelofelijke ranzige MiLiEuCriMiNeLeN die boeren toch zijn & dat het vijf over twaalf voor het klimaat is. We zien een giertank die op ouderwetsche wijze dierenpoep uitsproeit over het land (volgens het bijschrift is de foto van eind maart, en gemaakt in Beneden-Leeuwen) en dat zou anno 2024 niet meer mogen. Dat klopt. Dat mag al dertig jaar niet meer.

In Nederland zijn boeren al sinds 1994 verplicht om drijfmest in de graszode te injecteren in plaats van het over het land uit te rijden. Daarvoor werd de drijfmest over het grasland verspreid met de bekende giertank met ketsplaat die zorgt voor een egaal sproeipatroon.

MAARRR...

Heel soms mag het wel. Sommige keurige (!) biologische kringloopboeren (!) in Nederland die voldoen aan alle honderdduizend EU-regeltjes én bereid zijn per liter mest 800 kantjes aan poepadministratie aan te leveren bij De Overheid, krijgen ONTHEFFING om bovengronds mest uit te rijden, met de ketsplaat. In onderstaande video legt de keurige bioboerin Bouma het nog eens uit.

Nou. Ook weer opgelost. Prettige dag iedereen!