De grootste crimineel uit ons polderland is wederom de advocaat van de grootste crimineel uit ons polderland. Zijn huidige juridische team was pas in juni begonnen, maar gooit nu al de handdoek in de ring, omdat ze vinden dat ze van de rechtbank te weinig tijd krijgen om zich voor te bereiden. Een poging om de rechtbank te wraken werkte niet en daarom stappen ze terug. Nu hoeft u zich als ambitieuze bef niet bij Ridouan te melden, want de cokekoning laat al weten geen andere advocaten te willen in het Marengo-proces en gaat het zelf doen. Waarom ook niet, dat advocatenbloed zit tenslotte in de familie. Nu claimde Ridouan na de arrestatie van zijn eerdere advocaat Inez Weski ook dat hij het wel even zelf zou doen en nam hij een paar maanden later alsnog een juridisch team in de arm, dus we zijn benieuwd hoe lang zijn solocarrière deze keer duurt. Een levenslange gevangenisstraf gloort aan de horizon en weinig kans dat hij zichzelf daar even onderuit lult. Het enige dat dit hem kan opleveren is meer vertraging in een proces dat toch al een eeuwigheid duurt. Maar ja, Taghi heeft alle tijd achter tralies.