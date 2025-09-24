achtergrond

GELUID AAN: Gaza Flotilla bestookt met ABBA

🔊 Waterloo - Couldn't escape if I wanted to 🔊

Arme Flotilla op koers naar Gaza om blikken bonen en melkpoeder te brengen voor de Palestijnen! Eerst al slecht weer, toen ruzie aan boord met Greta, toen ruzie aan boord tussen de moeslims en de queers, toen allemaal drones en quadcopters boven de vloot. En nu zijn ook al de radio's GEHACKT & wordt er ABBA afgespeeld. Israël heeft een stuk of 6 onderzeeërs. Dus deze PSY-OPS zijn nergens voor nodig ja!

Tags: gaza, flotilla, abba
@Pritt Stift | 24-09-25 | 11:30 | 104 reacties

