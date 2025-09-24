GELUID AAN: Gaza Flotilla bestookt met ABBA
🔊 Waterloo - Couldn't escape if I wanted to 🔊
🚨BREAKING:— The Uri (@uricohenisrael) September 24, 2025
The Flotilla’s sound system was reportedly hacked and began playing ABBA music
😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/BNVwGNie0O
Arme Flotilla op koers naar Gaza om blikken bonen en melkpoeder te brengen voor de Palestijnen! Eerst al slecht weer, toen ruzie aan boord met Greta, toen ruzie aan boord tussen de moeslims en de queers, toen allemaal drones en quadcopters boven de vloot. En nu zijn ook al de radio's GEHACKT & wordt er ABBA afgespeeld. Israël heeft een stuk of 6 onderzeeërs. Dus deze PSY-OPS zijn nergens voor nodig ja!
We were sorry to hear the response from the Hamas flotilla representative that the flotilla insists on pursuing a violent course of action and refuses our proposal to transfer, in a coordinated and peaceful manner, any aid that might be aboard the flotilla to the Gaza Strip via…— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) September 23, 2025
