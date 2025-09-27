Mijn gedroomde blockbuster Flotilla Priscilla heeft een topcast: Tofik Dibi als kapitein Aysha Bellefleur , Barbie Gaza als Angelique, Greta Thunberg als Het Retejong en heel veel bronstige Hamas-matroosjes die op een gruwelijke wijze gaan muiten en kielhalen. Ik ben dol op films met een verschrikkelijk einde en dat zit wel snor in Flotilla Priscilla. Denk maar aan de ontknoping op de Mavi Marmara in 2010, met negen Turkse martelaren. Ik kom zo terug op mijn obsessie met diversiteit, inclusiviteit en schmaltzy romantiek, maar nu even terug naar de waan van de dag: wat zijn de mogelijke scenario’s dit keer, qua einde van de Hamasvloot? Bibi is wel klaar met deze Sesamstraat Op Zee en trekt zich sowieso al heel lang niets aan van de mondiale publieke opinie.

Bij de Global Sumud Flotilla - hier live te volgen - draait alles om media-aandacht en gaat het helemaal niet om het bezorgen van melkpoeder, luiers en gedroogde kikkererwten. De zich als journalisten identificerende opvarenden van de vloot filmen en fotograferen het liefst het gewelddadige enteren van hun plezierbootjes door de zionistische zeemonsters. Israël kan zeer eenvoudig alle communicatie (GPS en satelliet) vanaf de Flotilla jammen, en vervolgens al het gefilmde materiaal in beslag nemen. De vorige keer was de Israëlische marine nog aardig, maar dit keer zal de sfeer wat grimmiger zijn. Het is natuurlijk van de zotte dat uitgerekend Spanje, dat vandaag de dag qua jodenhaat niet onderdoet voor de inquisitie, een marinebootje meestuurt. Allemaal wapengekletter voor de bühne, want ik weet zeker dat de Furor het niet aan zal durven om de Israëlische territoriale wateren binnen te dringen. De Spaanse marine weigerde trouwens in december 2023 mee te doen aan Operation Prosperity Guardian, een coalitie om scheepvaart te beschermen tegen de Houthi-terroristen. De Houthi's prezen deze beslissing publiekelijk.

Het is moeilijk te voorspellen wanneer en hoeveel van de gammele bootjes van de Flotilla uiteindelijk de territoriale wateren van Israël zullen bereiken. In het beste geval worden alle scheepjes geconfisqueerd en gaat een groot deel van de activisten de bak in. Orange is the New Black voor Greta, die er de laatste keer nog genadig van afkwam, maar nu het kersverse bruidje zal worden van de zuster van Bubba. Ik sluit niet uit dat er wat gewelddadige elementen aan boord zijn van de vloot. Dan zal Israël keihard optreden en gaan er doden gaan vallen. Ik vraag mij af of een paar gesneuvelde woke pipo’s en queers door Hamas als martelaren zullen worden vereerd. Hamas is natuurlijk blij met dit kanonnenvoer, maar verder zijn deze useful idiots net zo haram als de honden (vaak getraind in Nederland) die de Israëlische marine los zal laten op de bootjes.

De boten zijn eigendom van Cyber Neptune in Barcelona, geleid door Saif Abukeshek. Volgens het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken is Abu Keshk een soldaat van Hamas. Aan boord is ook onze medelander Mohammed Kotes en die zal een zeer warm onthaal krijgen van de Israëli’s omdat hij gezien wordt als de opvolger van Aboe Eenarm, en de aanstichter zou zijn van de jodenjacht in Amsterdam, rond de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi.

Het idee voor Flotilla Priscilla ontstond in mijn springerige geest toen ik in de onverdachte Le Courrier de l'Atlas las (met een dagelijkse pagina voor de hasjiesjkoersen) dat er een hevige strijd was ontstaan tussen de vrome mohammedaanse opvarenden van de Soemoed-vloot (grotendeels gesponsord door Hamas) en de roomblanke queeractivisten. De Tunesische coördinator Khaled Boujemaa is net afgetreden uit protest tegen de deelname van de queer-activist Saif Ayadi aan de Global Sumud Flotilla. In een video op sociale media beschuldigde Boujemaa de organisatoren ervan de identiteit van homoseksuele en transgenderdeelnemers te hebben verzwegen. Volgens hem hebben zij niets te maken met de Palestijns-Arabische zaak. Boujemaa zijn boodschap richtte aan Wael Navar, lid van het stuurcomité en bekend om zijn banden met Hamas. Zijn aftreden kreeg navolging. Ook de knettergekke ctiviste Mariem Meftah trok zich terug, met het argument dat “homo-activisme de waarden van de samenleving aantast.” De Tunesische televisiemaker Samir Elwafi verdedigde Boujemaa en Meftah. Volgens hem is “de Palestijnse kwestie in de eerste plaats een religieuze strijd voor moslims, die tegelijkertijd een culturele confrontatie vormt met het Westen en de islamitische moraal.”

Je kon er natuurlijk donder op zeggen dat daar hommeles van zou komen, de broeierige mix van woke potten en poten en Hamas-hooligans op die boot. In de Verenigde Staten was er aanvankelijk sprake van een activistisch monsterverbond tussen de cisgendermeneren van Black Lives Matters, genderverdwaasde bipolaire onrendabelen met paars en groen haar en allerhande griezelige clubjes van mohammedanen. Dat hield geen stand, en in Nederland donderde het woke kaartenhuis van Bij1 in elkaar toen de Afro-Hollandse cisgendermeneren in de Bijlmer niets, maar dan ook niets te maken wilden hebben met de sneue queers met hun platte roomblanke reten. Het is dan ook bijzonder dat uitgerekend Tofik Dibi de nieuwe lijsttrekker is van Bij1 en voortdurend in contact staat met de Flotilla. Kees Broer, vriend van de show, deze week: Dibi schrijft letterlijk:

“De pro-Israël-lobby probeert mij al jaren tot zwijgen te brengen.” Wat is er werkelijk gebeurd? Hij heeft zionisten met kakkerlakken vergeleken en dat is in Joodse kringen verkeerd gevallen. Daarom moest hij als ambtenaar van de gemeente Amsterdam zijn excuses aanbieden. Het is de derde keer dat Tofik Dibi de slachtoffer-kaart uit zijn mouw schudt: Eerst mocht hij geen lijsttrekker van GroenLinks worden, toen beweerde hij als homosexuele Marokkaan tijdens het daten, te zijn mishandeld door homosexuelen, en nu is hij opeens slachtoffer van de “Israël-Lobby”. Het is treurig. Meer hebben ze niet. Het is natuurlijk treurig, dat een partij als BIJ1 niet meer de rassendiscriminatie op de agenda zet en ook geen Surinamer meer als lijsttrekker kiest, maar nu zo’n huilende antisemiet als Tofik Dibi op nummer één zet.

Het is natuurlijk helemaal van de gekke dat de onrendabelen van BIJ1, aangevuld met wat vogelverschrikkers van Antifa, afgelopen week meededen aan de stille tocht voor de geneutraliseerde straatrover in Capelle aan den IJssel. Ik zou bijna terug gaan verlangen naar Sylvana, als ik die afzichtelijke pisbakganger van een Dibi zo bezig zie.

Het hoogtepunt van de Flotilla-soap was tot nu toe natuurlijk de bitchfight tussen Greta Thunberg en Barbie Gaza, de doldrieste Spaanse activiste die eruitziet als Stormy Daniels in haar glorietijd bij Twan Huys. Die krijst dat 7 oktober een hoax was en dat er helemaal geen Israëlische meisjes zijn verkracht en vermoord en dat er zelfs een Israëlisch meisje zich lelijk voelde omdat zij niet was aangeraakt door de nobele wilden van Hamas. We kijken even naar wat leuke kiekjes van Barbie Gaza. Hier, hier op de keta), hier aan het shoppen) hier met tieten en hier met BBC. Thunberg werd door deze menopauzale cheerleader van Hamas van de Family-boot geflikkerd en Barbie Gaza is nu het boegbeeld van de Flotilla. Voor meer fapmateriaal kunt u naar haar FB-wandje surfen. Het knettergekke mens mag blij zijn als ze in Israël aan land mag gaan en niet in Gaza, want in Gaza weten de mannenbroeders van Hamas wel raad met haar. Ahoy, Barbie, schrik der zee!