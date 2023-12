StamCafé Special - door Arthur van Amerongen

Drive-in cinema for people with vital occupations 3 Juni 2020 (22:31) AMSTERDAM - Cars during the first drive-in film by film director Martin Koolhoven at the Olympic Stadium. The screening is offered to thirty people with vital occupations. Because of the corona measures, no more people are allowed.

Blaxploitation, Tarantino en woke Er is een leuk interview met Tarantino, hoe ie als 8 of 9-jarige door de vriend van zijn moeder naar blaxploitationfilms genomen werd en dan snap je wel waar die invloed vandaan komt. Goed trouwens hoe hij tegen het huidige idee ingaat dat idealisme het grootste goed is in kunst. Ik kan me daar ook kapot aan ergeren. En veel is ook alleen maar deugpronken. Neem nu die nieuwe woke richtlijnen die The Academy heeft opgesteld. Een soort schedelmeten om te bepalen of een film mag meedoen met de Oscars. Maar als je voor de camera niet voldoet, kun je het erachter goed maken. Dus als je een film over een IJslands mannenkoor dat vast komt te zitten op een eiland maakt, moet je een dwerg als stagiair nemen, zoiets geloof ik. Ik begreep wel van een Academy-lid dat als je alle _Best Film_-winaars van de laatste 40 jaar bekijkt dat ze allemaal voldoen, dus het is allemaal cosmetisch. Window dressing. Verder kun je sowieso alles beweren toch? Als ik zeg dat mijn hele crew en ik homo of non-binair zijn, hoe willen ze dat controleren dan? Wat dat betreft is zelfidentificatie mooi. Ik vind het vaak gewoon allemaal geforceerd. Als ik Schnitzelparadijs maak, zie je een keuken met alle nationaliteiten, maar als ik Oorlogswinter maak zie je die niet. Dat is allemaal logisch. Maar bij sommige Netflix-films heb ik het idee dat ik naar een Benetton-reclame zit te kijken. Het is natuurlijk niet zo heel raar dat er veel meer kleur zit in reclames en films dan vroeger. Als ik om mij heen kijk in Amsterdam zie ik ook van alles rondlopen, dus zou het toch heel raar zijn dat ik een contemporaine film maak in Amsterdam met alleen maar witmensen? Ik zou het ook helemaal geen drama vinden als ze James Bond laten spelen door een zwarte acteur. Het is een fictief figuur, alles kan. Maar ga niet knoeien in historische drama’s, zoals in Anne Boleyn, of met Isaac Newton in Doctor Who die ineens van kleur blijkt te zijn. Ach, misschien zijn wij ook wel geconditioneerd om alleen wit te zien. Valt het me daarom op dat in echt ontzettend veel commercials gemengde koppels zitten; veel meer dan in de praktijk voorkomt. Robert Vuijsje had een tijd geleden een discussie met Surinamers, die klaagden dat ze ondervertegenwoordigd werden in de media. Wat lullen jullie nou, zei Vuijsje, jullie zijn juist overgerepresenteerd. Er zijn ongeveer 350.000 Surinamers in Nederland, dus dat is maar 2%.

Brimstone Ik wil niet worden opgevoed door een film. Zo kijk ik niet naar een film, zo maak ik ook geen film. Ik ben het totaal oneens met de idee dat een film gedefinieerd wordt door zijn boodschap. Film en literatuur gaan over een inzage in de menselijke ziel. The human experience. Eigenlijk zeurden alleen de Amerikanen over de vermeende misogynie in Brimstone. Die zien alle films als een boodschap. Dus als vrouwen klappen krijgen in mijn film, of met de zweep worden afgeranseld, denken ze dat ik dat promoot. Hoe dom ben je dan? Ik wil gewoon een mooi verhaal vertellen met interessante personages. Dat ik je raak vind ik belangrijker dan dat ik je wat bijbreng. In Nederland hoor ik vaak dat Brimstone on-Nederlands is, maar daar denken ze in het buitenland toch anders over. In de VS zien ze het als een typisch Europese film en in Europa zelfs als typisch Nederlands. Vaak werden er vergelijkingen gemaakt met Verhoeven: provocatief, shockerend, en relentless, ongenadig; dat zien ze dus als iets Hollands. Dat kan positief zijn, maar dus ook negatief. Zo was er die rare recensie in Variety, waarin stond dat de film hier meer zou resoneren dan elders in de wereld, omdat wij hier in Nederland een liberaler standpunt hebben aangaande seks met kinderen. Dan heb je die film wel heel slecht bekeken, hoor. Nu kan ik daar wel om lachen, maar toen ik hem voor het eerst las niet. Het was namelijk de eerste recensie die uitkwam en die las ik net toen ik uit de auto stapte om de rode loper van het filmfestival Venetië op te gaan. Op de première! De dame van het bedrijf dat 4,5 miljoen in de film had gestopt, duwde hem onder mijn neus. Ze had tijdens de montage gevraagd of het niet wat minder met al dat geweld kon en stond nu naar het telefoonscherm te wijzen: ‘zie je nu wel’! Daarna was er veel gejubel, maar dat moment werd toch een beetje verpest. Draai je eindelijk in een van de twee belangrijkste filmcompetities in de wereld en kun je daar niet echt van genieten. Variety is een vakblad voor potentiële kopers, dus dat is toch even schrikken. Ach, uiteindelijk is ie aan 80 landen verkocht, maar dat wist ik toen nog niet. Invloeden Als jongetje in de puberteit was het Spielberg. Dat was de eerste regisseur die ik ontdekte. Daarvoor, toen ik 11 was: Once Upon a Time in The West. Voor het eerst ontdekte ik een genre: de spaghettiwestern. Deze film was anders dan de andere westerns, die met Indianen en gladgeschoren cowboys. Ik weet zelfs niet of ik wist of ze Italiaans waren, ik herkende ze aan de hoezen in de videotheek. Ze hadden allemaal een bepaald soort look. Ik hou van genrefilms. We hebben in Nederland tegenwoordig natuurlijk het romcom-filmgenre, maar verder maken we van oudsher toch vooral films die vroeger in de videotheken zouden liggen bij de afdeling Drama. Maar iedere film heeft drama, dus als we het hebben over een dramafilm, doelen we vooral het ontbreken van genreconventies. Drama is dus geen genre.

Asten Daar ben ik opgegroeid, een dorp onder Helmond, in de jungle van Brabant. Niemand gaat zeggen dat er iets ergers bestaat dan Helmond, zeker niet in de omliggende dorpen. Helmond is een grote camping. Daarvoor woonden we in Den Haag, waar ik geboren ben en De Lier (in het Westland). Een maand voor ik elf werd kwamen we in Asten te wonen. Asten is best charmant maar ik had al snel het idee dat ik er weg moest. Ik was natuurlijk een bijdehante Hagenees maar leerde binnen een week Brabants. Als ik wil kan ik dat nog steeds wel. Mijn vader was cipier, werkte eerst in de bajes van Scheveningen, daarna in de gevangenis bij Sevenum, in Noord-Limburg, en uiteindelijk in de Maashegge in Overloon. Daar heb ik ook nog gewerkt, voor ik naar de Filmacademie ging. De Maashegge was een halve open inrichting, ik was werkmeester. Eerst zat in de houtbewerking maar wilde een gast me na een halve dag verrot slaan met een stuk hout. Mijn vader was een hele lieve man, is anderhalf jaar geleden gestorven. Een hardwerkende lieve vader. In de bajes maakte ik pa voor het eerst anders mee dan thuis. Hij bleek ineens een man te zijn die veel meer op mij leek dan ik wist en dacht. Hij zat daar niet in zijn vaderrol, maar was echt een persoon. Gewoon, een leuke grappige man, zo kende ik hem toen thuis nog niet. Eerst heette het cipier, dat werd gevangenisbewaarder, daarna detentiebegeleider en toen penitentiair inrichtingswerker. Ik vond het mooi dat de gevangenen elkaar medemensen noemden. Dat zit ook in Eenzame Kerst van André Hazes (zingt: Met niets dat mijn verdriet verzacht. Mijn medemensen kregen een pakketje Met de kerstwens Vader kom toch gauw weer thuis. Ik kreeg de mijne niet, dat doet me veel verdriet). Medemensen is bajestaal van bajesklanten. Toen ik dat hoorde wist ik meteen dat Hazes echt in de bak had gezeten. Bajesfilms Een van mijn favoriete bajesfilms is Escape from New York, van regisseur John Carpenter. In de toekomst ze hebben een muur rond Manhattan gezet, al die lui worden in die enorme openluchtbajes gezet en die moeten het verder maar uitzoeken. Kurt Russell speelt een geweldige Snake Plissken, een van mijn favoriete personages ooit. Maar van de meer realistische bajesfilms kies ik Le Trou, een film over een uitbraakpoging geschreven door iemand die dat zelf heeft meegemaakt toen ie in de bak zat. Dat is wel een bizar verhaal. José Giovanni had eerst levenslang gekregen, was fout in de oorlog en niet zo’n beetje ook. Die zouden ze nu cancelen. The Emerald Butterfly In de tweede helft volgend jaar beginnen we aan The Emerald Butterfly. Dat speelt zich af in Jakarta 1946, maar dat ziet er totaal anders uit als toentertijd, dus ik ga heel veel bouwen in Batam, ook in Indonesië. Het is een episch verhaal, dus de film wordt nog duurder dan Brimstone. Ik ben in totaal zo’n 10 jaar bezig geweest met het scenario van The Emerald Butterfly. Ik ben niet de snelste en heb in die tijd veel andere dingen gedaan. Drie series De Kijk van Koolhoven, twee seizoenen een theatertour, mijn maandelijkse filmprogramma in Eye en ik heb net Koolhoven Presenteert afgerond. Daar was ik twee jaar mee bezig: ik zocht zes talenten uit die een genrefilm mochten maken onder mijn begeleiding. Komt in februari op de buis. Verder doe ik al een paar jaar een filmtheatertour, met onder andere 70 jaar James Bond als thema. Het grootste potje van het Filmfonds is Cinescoop. Geen idee wie er in de commissie zaten, maar ze waren super enthousiast over The Emerald Butterfly. Ik heb verder een omroep, een distributeur. Ik zit nu op ruim 4 miljoen en daarmee kunnen we verder financieren. Dat is het begin, nu moet ik privé-investeerders gaan vinden, geld uit het buitenland. Het ziet er goed uit maar het is wel spannend, kwestie van wachten. De Engelenmaker Daarna wil ik de De Engelenmaker van Stefan Brijs verfilmen. Een onverfilmbaar boek, zo wordt het genoemd. Al 4 of 5 partijen hebben een optie genomen op de rechten maar kwamen er niet uit. De laatste poging was een televisieserie. Het is een heel episch boek, met verschillende tijden, met fysiek lastige dingen. De hoofdpersoon kloont zichzelf, met verschillende leeftijden. Ga er maar aan staan. Allemaal moeilijk. Maar het is een geweldig boek dat heel goed bij mij past, dus ik heb er alle vertrouwen in