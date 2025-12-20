Nicolien van Vroonhoven had goud in handen, aldus Nicolien van Vroonhoven. Dat het niet gelukt is, is maar deels Nicolien van Vroonhovens verantwoordelijkheid, vindt Nicolien van Vroonhoven. Nicolien van Vroonhoven kan alleen zeggen: Nicolien van Vroonhoven heeft dit naar eer en geweten gedaan. Nicolien van Vroonhoven zag dat Pieter Omtzigt de gevestigde partijen wilde aanpakken, en dacht: Pieter Omtzigt verdient Nicolien van Vroonhovens hulp. Het land verdient Nicolien van Vroonhovens hulp! Nicolien van Vroonhoven zag veel raakvlakken met de PVV, een partij waarmee ze het goed kan vinden. Overigens is de PVV ook een partij waarover Nicolien van Vroonhoven Nicolien van Vroonhovens twijfels nooit onder stoelen of banken heeft geschoven. Sowieso heeft Nicolien van Vroonhoven uit enorm plichtsbesef enorm zitten twijfelen al die tijd. Met de kennis van nu is de PVV een partij waarmee Nicolien van Vroonhoven natuurlijk nooit had moeten samenwerken. Nicolien van Vroonhoven is trots dat Nicolien van Vroonhoven de harten van mensen heeft weten te raken. Nicolien hield echt van NSC. Wel vindt Nicolien van Vroonhoven het vervelend dat haar bloedeigen partijgenoten haar van plek twee naar plek vier op de kieslijst stemden. Met zoiets moet je bij Nicolien van Vroonhoven niet aankomen, dan ben je Nicolien van Vroonhoven niet waard. Nicolien van Vroonhoven twijfelt over alles wat Nicolien van Vroonhoven ooit heeft gezegd, zelfs over wat Nicolien van Vroonhoven in dit interview met de Volkskrant over Nicolien van Vroonhoven heeft gezegd. Heeft Nicolien van Vroonhoven wel duidelijk genoeg gemaakt dat het nooit lekker voelde om samen te werken met de PVV, vraagt Nicolien van Vroonhoven zich af. Na lang overleg met Nicolien van Vroonhoven stuurt Nicolien van Vroonhoven dus een nabrander naar de Volkskrant, want het is voor Nicolien van Vroonhoven onverteerbaar als er misverstanden over Nicolien van Vroonhoven ontstaan.