Pieter van Vollenhoven: "Kijk, een B2 boven Aruba"

MEGASCOOP van Algemeen Dagblad. First burger verspreidt nepfilmpjes

Hallo, mijnheer Van Vollenhoven, kent u ons nog? Dat is Aruba helemaal niet. Dat is Florida. Bovendien klopt de afstand niet. Past u nou een beetje op met dat internet. Er staan ook allemaal NEPFILMPJES op, grappige dierenfilmpjes die met AI zijn gemaakt.

Pieter van Vollenhoven, telefonisch:

"Dat wist ik niet, het is fijn dat u mij hierop wijst. Ik ga hier werk van maken.”

Tags: pieter, van, vollenhoven
@Pritt Stift | 03-12-25 | 11:01 | 48 reacties

