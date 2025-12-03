Pieter van Vollenhoven: "Kijk, een B2 boven Aruba"
MEGASCOOP van Algemeen Dagblad. First burger verspreidt nepfilmpjes
Aruba is 439 miles from Venezuela.— RWB_American (@RWB_American) December 2, 2025
The skies are not under their control. pic.twitter.com/0nGwAifdR1
Hallo, mijnheer Van Vollenhoven, kent u ons nog? Dat is Aruba helemaal niet. Dat is Florida. Bovendien klopt de afstand niet. Past u nou een beetje op met dat internet. Er staan ook allemaal NEPFILMPJES op, grappige dierenfilmpjes die met AI zijn gemaakt.
Pieter van Vollenhoven, telefonisch:
"Dat wist ik niet, het is fijn dat u mij hierop wijst. Ik ga hier werk van maken.”
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
LIVE - Eerste Vragenuur met nieuwe Voorzitter
Kan Van Campen een beetje ORDE ORDE ORDE houden?
LIVE - De MinDef die komt vertellen wanneer uw koter naar de loopgraven in Oekraïne moet
mobiliseren kun je leren bij Buitenhof
De Hunkering, de docu over Theo van Gogh:
20 jaar later is het leven alleen maar verschrikkelijker geworden door de islam
Soep van de Week in Het StamCafé
Soep van de Week - Dood aan de digitale nomaden!
Ik interviewde Kevin van Vliet, correspondent in Zuid-Afrika (a.s. zaterdagavond te lezen op GeenStijl) en we hadden het over de digital nomads die als sprinkhanen neerstrijken in Kaapstad.
Jan Klink (WIE?) keert ook niet terug maar liegt wel over zijn boerderij
Normaal fluffen politici hun CV vóór verkiezingen
Lisa van Ginneken (D66) binnenkort weer terug op Twitter
Twitter, how can I make this about me?
Lijst Omtzigt GROOTSTE partij van Nederland
Pieter duwt Lientje om
Keihard politici uitlachen in Het StamCafé
Huilie-huilie ZAKKENVULLERS!
Boef opgepakt - zoek de verschillen tussen Belgische en Nederlandse media
Eric Robert De Cocq Van Delwijnen opgepakt. Maar in wélk land is de dader ook slachtoffer?