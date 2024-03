🎉Live from The Hague: The State of Dutch Tech 2024! Dive into the Dutch tech scene with us. 🇳🇱 Over 400 minds unite to shape the future! #StateofDutchTech2024 #DutchTech #Innovation

Je geeft ze een vinger Operatie Beethoven en ze willen meteen je complete hand volksvertegenwoordiging. ASML-topman Peter Wennink vindt het stom dat Tweede Kamerleden hebben afgezegd voor de State of Dutch Tech-conferentie. Dat heeft hij gezegd op de State of Dutch Tech-conferentie, en nu staat op NU.nl dat Peter Wennink het stom vindt dat Kamerleden hebben afgezegd voor de State of Dutch Tech-conferentie, en staat op BNR dat Peter Wennink het stom vindt dat Kamerleden hebben afgezegd voor de State of Dutch Tech-conferentie, en staat zelfs op Welingelichte Kringen Punt NL dat Peter Wennink het stom vindt dat Kamerleden hebben afgezegd voor de State of Dutch Tech-conferentie. "Zes politici zouden komen, maar vijf daarvan hebben vanochtend afgezegd. Dit gaat over het verdienvermogen van Nederland. Ik ben geïrriteerd, om de simpele reden dat bij deze bijeenkomst ook de politiek moet zitten."

Nou dan zeggen wij het maar: Peter Wennink gaat niet over de agenda van Tweede Kamerleden en al helemaal niet over of die wel of niet komen opdraven bij de State of Dutch Tech-conferentie. Wij hadden eerlijk gezegd nog nooit van de State of Dutch Tech-conferentie (het enige wat wij van Dutch Tech weten is dat ons eigen CMS het meestal doet) gehoord, maar wij moeten bij zo'n naam meteen denken aan een of andere suffe zaal waarin die vader van Gravinfluencer Eloise een of ander suf verhaal over Startups in Nederland staat te houden en VERDOMD wij hadden de site van de State of Dutch Tech-conferentie (overigens met hele irritante autoplay muziek, misschien kan iemand met verstand van Dutch Tech dat fixen, red.) nog niet geopend of JAWEL HOOR DAAR WAS IE: PRINS CONSTANTIJN. Die ongelooflijk over het paard getilde weggooier die alleen maar op evenementen als de State of Dutch Tech-conferentie komt omdat mensen die evenmenten als State of Dutch Tech-conferentie organiseren het ontzettend interessant vinden als er een of andere Prins op het programma staat, is uiteraard 'Special Envoy' voor 'Tech Leap' alsof dat echt iets is.

Evenementen als de State of Dutch Tech-conferentie (met natuuuurlijk aandacht voor de failliete DEI-idiologie) zijn hele leuke netwerkuitjes waarin een heleboel holle lucht wordt verplaatst, verkocht & genetwerkt en dat is allemaal prima en als ASML-topman Peter Wennink daar in de baas zijn zijn eigen tijd naartoe wil dan is dat zijn probleem, maar ga nou niet doen alsof het voor de leden van Tweede Kamer (die inderdaad niks van Dutch Tech weten, daar niet van, red.) noodzakelijk is om op de State of Dutch Tech-conferentie handjes te schudden.

En laten we vooral oppassen als topmannen van bedrijven zich gaan bemoeien met de agenda van gekozen volksvertegenwoordigers. Als Kamerleden ervoor kiezen om liever een spoeddebat aan te vragen over het gebruik van het woord 'moeder' in de wet op het bevolkingsregister (hoe is met die Dutch Tech eigenlijk?, red.) dan is dat de keuze van die Kamerleden. Als Peter Wennink het daar niet mee eens is, dan moet hij lekker op andere partijen gaan stemmen, maar niet gaan lopen klagen op een dag dat hij (of zijn communicatie-afdeling) zeker weet dat dit commentaar het ANP gaat halen. Wat het ANP trouwens niet vermeldt is dat Peter Wennink de baas is van een bedrijf dat actief meewerkt aan de opbouw van de grootste en gevaarlijkste surveillancestaat ooit, die onze grondrechten bedreigt. U merkt het: wij zijn geïrriteerd, dit gaat om de bescherming van de Nederlandse democratie.