ASML is, op Croky Bolognese na, de beste chipsmaker van de wereld. En ASML zit gewoon in Nederland. Dat betekent heel veel centjes, heel veel baantjes en heel veel geopolitieke invloedjes (zie ook: de functie elders voor Rutte, M.) voor Nederland. Maar ja. Bij ASML zijn ze ook niet gek. Die denken: voor wat hoort wat. Dus die dreigen nu dat ze naar Frankrijk (iedereen hele dag staken, altijd in de file, onverstaanbare en arrogante lui, hoge stookkosten vanwege slecht onderhouden extreem stijlvolle gebouwen, maar wel lekkere croissants) gaan verhuizen. En daarom is het kabinet OPERATIE BEETHOVEN gestart. "Daar buigt het kabinet zich over de vraag wat er nodig is om de fabrikant van chipmachines hier te houden." Wij hebben alvast een paar tips wat het kabinet zou kunnen doen om ASML hier te houden (na de breek).