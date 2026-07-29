Hee kijk nou, het Commissariaat voor de Media, bekend van rare statements over omroep Ongehoord Nederland, kan ook gewoon normale en terechte boetes opleggen aan Ongehoord Nederland. De omroep moet namelijk het belastinggeld dat is uitgegeven aan de rechtszaak van Raisa Blommestijn, waar ze zelf bovendien een crowdfunding voor had opgezet, terugbetalen. Allemaal tot je dienst maar wij willen het even hebben over MET BELASTINGGELD AANGESCHAFTE ZEILKLEDING.

Ja dat leest u goed. Arnold Karskens is van 18 tot en met 31 juli 2024 naar Spitsbergen geweest om voor Ongehoord Nederland een nooit uitgezonden klimaatreportage te maken (ongetwijfeld met de hete take: het is hier wél koud). Daarvoor kocht hij tickets, een camera met lenzen en ZEILKLEDING voor in totaal meer dan 30.000 euro. Nou kunt u zeggen, 'zeilkleding, dat is toch niet zo raar, dat heb je toch nodig als je in Noorwegen op reportage gaat' en dat is het Commissariaat voor de Media met u eens. Maar met geld van de omroep is in mei ook zeilkleding met "vrouwelijke maatvoering" gekocht.

Die kleding was in eerste instantie bedoeld voor zakelijk directeur van ON! Reinette Klever (ja deze Reinette Klever ja), die samen met Karskens mee zou gaan op de reis. Nou is het best gek om als zakelijk directeur mee te gaan met de algemeen directeur/hoofdredacteur op een journalistieke trip, maar governance is zeg maar niet echt het ding van Ongehoord Nederland. In dat kader: er is door het bestuur, waar Karskens en Klever destijds allebei inzaten, schriftelijk toestemming gegeven voor deze reis.

Helaas is die trip geen zwoel hoofdstuk in de onverbiddelijke beststeller 'Lekker kontje' geworden, omdat Klever minister (oh ja) werd en daarom moest afzeggen. Maar in haar plaats is er dus een onbekende andere reiziger met Karskens meegegaan.