ON! moet kosten rechtszaak Raisa Blommestijn én zeilkleding en tickets mysterieuze medereiziger Arnold Karksens terugbetalen
ONGEHOORD NEDERLAND, VOOR AL UW VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN ZEILKLEDING
Hee kijk nou, het Commissariaat voor de Media, bekend van rare statements over omroep Ongehoord Nederland, kan ook gewoon normale en terechte boetes opleggen aan Ongehoord Nederland. De omroep moet namelijk het belastinggeld dat is uitgegeven aan de rechtszaak van Raisa Blommestijn, waar ze zelf bovendien een crowdfunding voor had opgezet, terugbetalen. Allemaal tot je dienst maar wij willen het even hebben over MET BELASTINGGELD AANGESCHAFTE ZEILKLEDING.
Ja dat leest u goed. Arnold Karskens is van 18 tot en met 31 juli 2024 naar Spitsbergen geweest om voor Ongehoord Nederland een nooit uitgezonden klimaatreportage te maken (ongetwijfeld met de hete take: het is hier wél koud). Daarvoor kocht hij tickets, een camera met lenzen en ZEILKLEDING voor in totaal meer dan 30.000 euro. Nou kunt u zeggen, 'zeilkleding, dat is toch niet zo raar, dat heb je toch nodig als je in Noorwegen op reportage gaat' en dat is het Commissariaat voor de Media met u eens. Maar met geld van de omroep is in mei ook zeilkleding met "vrouwelijke maatvoering" gekocht.
Die kleding was in eerste instantie bedoeld voor zakelijk directeur van ON! Reinette Klever (ja deze Reinette Klever ja), die samen met Karskens mee zou gaan op de reis. Nou is het best gek om als zakelijk directeur mee te gaan met de algemeen directeur/hoofdredacteur op een journalistieke trip, maar governance is zeg maar niet echt het ding van Ongehoord Nederland. In dat kader: er is door het bestuur, waar Karskens en Klever destijds allebei inzaten, schriftelijk toestemming gegeven voor deze reis.
Helaas is die trip geen zwoel hoofdstuk in de onverbiddelijke beststeller 'Lekker kontje' geworden, omdat Klever minister (oh ja) werd en daarom moest afzeggen. Maar in haar plaats is er dus een onbekende andere reiziger met Karskens meegegaan.
Mysterieuze medereiziger!
En het zijn dus de kosten voor deze medereiziger die ON! niet zomaar had mogen betalen. De tickets konden niet meer worden geannuleerd, maar dat betekent volgens het Commissariaat niet dat je zomaar iemand mee mag nemen, en zeker niet als nergens duidelijk wordt wie die onbekende medereiziger is of wat deze medereiziger in Noorwegen heeft uitgevoerd. Bonuslol: Karskens lijkt aan zijn eigen zeilkleding meer geld te hebben uitgegeven dan aan die voor Reinette Klever, wat dan weer scheelt in de kosten die ON! moet terugbetalen
De totale onterecht betaalde kosten zijn 9413 euro voor de tickets en 659 euro voor de zeilkleding. Overigens barstte tijdens Karskens' reis naar Noorwegen de bom van de coup bij Ongehoord Nederland! en heeft hij het filmmateriaal dat daar is geschoten nooit overgedragen aan de omroep. Wel heeft hij netjes de camera-apparatuur ingeleverd. Mensen die weten wie de mysterieuze medereiziger was kunnen zich melden bij redactie apenstaart geenstijl punt en el. Wat een club.
PS: Saneer de NPO.
HELE OORDEEL CVDM: hierrr.
Fun fact: de naam van Karskens is (net als de naam van Klever) overal gezwart, behalve hier
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