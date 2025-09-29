achtergrond

LOL. Yora Rienstra (maakt door D66 gesponsorde podcast over woningcrisis) heeft onafhankelijke NPO-mening over woningcrisis

(ja en de SGP)

"Yora Rienstra is klaar met de hypocrisie van politici:

“De kern van het tekort van betaalbare woningen komt vooral door het falende woonbeleid van de afgelopen jaren. We blijven nog steeds met een té grote groep op een té krappe huurmarkt drukken. Helaas willen de meeste mensen die gefrustreerd zijn dat genuanceerde verhaal helemaal niet horen en daar maken politici gretig misbruik van.”

Het mag allemaal hoor, Radio 1 en BNNVARA.

Maar misschien er even bij vermelden dat jullie de vorige keer dit zeiden over de column van Yora Rienstra? "Wij wisten bij publicatie niet dat Yora Rienstra daarnaast een podcast in opdracht van D66 maakt. Dat maakt de combinatie, juist in verkiezingstijd, ongemakkelijk en niet wenselijk."

Welnu. Die door D66 gesponsorde NRC-podcast GING OVER DE WONINGCRISIS. Dezelfde woningcrisis waarover Yora Rienstra afgelopen vrijdag over zei dat politici, zoals Geert Wilders, er onzin over verkondigen en de 'feiten' juist 'genuanceerd' zijn. Zonder erbij te zeggen dat ze zelf dus voor D66 werkt. Laat haar de volgende ker gewoon 3 minuten lang heel hard STEM ROB JETTEN HUP ROB JETTEN VIVA ROB JETTEN roepen, dan heb je én een leukere column én sta je wat minder voor paal.

29-09-25

BNNVARA wist niks van D66-schnabbel Yora Rienstra die in column CDA, VVD en BBB afzeikt

"Dat maakt de combinatie, juist in verkiezingstijd, ongemakkelijk en niet wenselijk"

@Ronaldo | 10-09-25 | 10:59 | 159 reacties
