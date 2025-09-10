Tip voor de leiding van BNNVARA en de redactie van De Nieuws BV: vaker GeenStijl bekijken. Dan hadden ze namelijk al op 19 augustus kunnen weten dat Yora Rienstra, bekend van de radio, tegenwoordig namens NRC een podcast maakt voor D66 over een verkiezingsbelofte van D66. En dat het daarom nogal ongemakkelijk en niet wenselijk is dat diezelfde Yora Rienstra vorige week maandag (ht) op Radio 1 in De Nieuws BV Henri Bontenbal (niet van D66), Dilan Yesilgöz (niet van D66) en Gouke Moes (ook niet van D66) af ging lopen zeiken in haar column over de verkiezingen. Maar goed, nu weet BNNVARA dat wel (wij hebben er namelijk vragen over gesteld), en nu is Yora Rienstra haar column kwijt over de kwestie aangesproken.

Reactie BNNVARA: "De rubriek Druktemaker in De Nieuws BV is bedoeld als een plek voor uitgesproken opinies van de columnist, waarbij duidelijk is dat het gaat om persoonlijke meningen en niet om de redactionele lijn van BNNVARA. Onafhankelijkheid is voor ons daarbij van het grootste belang, ook wanneer het gaat om columns.

Wij wisten bij publicatie niet dat Yora Rienstra daarnaast een podcast in opdracht van D66 maakt. Dat maakt de combinatie, juist in verkiezingstijd, ongemakkelijk en niet wenselijk. We hebben dit met Yora besproken, en zijn vol vertrouwen dat zij ook in de toekomst haar kritische blik zal richten op alle politieke partijen die daarvoor in aanmerking komen."

Ook bij NRC Handelsblad gebeurt er verder niks na deze ongemakkelijke en niet wenselijke podcast. Volgende keer weer gewoon de VPRO inhuren D66! Geeft een stuk minder gedoe.