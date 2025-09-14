Wie heeft het gedaan? Sinds Agatha Christie de wereld overtuigde van de notie dat je met logisch redeneren vroeg of laat de dader kunt vinden, zijn we allemaal altijd alleen nog maar op zoek naar de dader.

Terwijl er gewoon een schietpartij was en daarna overleed Charlie Kirk. Waaraan? Als het aan nu.nl ligt, zullen we het nooit weten.

U bent benieuwd waarom het Charlie Kirk’s eigen schuld is, dat het bloed uit zijn nek gutste? Dan moet je braaf NOS-journaal kijken. Na een leugenachtig gemonteerd filmpje weet u het dan zeker: Charlie zei slechte dingen, dus, nou ja, heel erg en zo, maar, zoals een bekende Nederlandse ex-diplomaat ooit zo tactisch omschreef: woorden doen ertoe!