Graag zou ik de geboorte van mijn zoon Matthew onder de aandacht willen brengen. Hij is geboren op 05-05-2025, en ik heb in een liedje gevat welk gevoel het vaderschap mij bracht.

Ik ben reaguurder 'charlieroot' en was al op GS aanwezig toen FOK! nog groot was.

Gefeliciteerd Charlie! Gewoon doen wat Pieter Omtzigt (vzmh) zegt, en letterlijk het tanende geboortecijfer van Nederland omhoog krikken - excusez le mot. Waarvoor hulde. Bikkels hebben we nodig, en Charlie is er een. Paar tips van ervaringsdeskundigen: luister niet naar het consultatiebureau, houten speelgoed is stom en Prénatal is NIET je vriend. Matthew alvast lid maken van GeenStijl Premium kan HIERRR. Het GeenStijl babypakket (foto) is naar je onderweg. Alvast goede nachtrust gewenst, moehaha.