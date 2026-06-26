Even een opfrisser voor wie dit al teveel anti-blanke moordpartijen geleden is (Belfast, Narbonne) ook al is het nieuws pas een maand oud. In Engeland werd de 18-jarige Henry Nowak door 23-jarige Britse sikh Vickrum Digwa neergestoken tijdens 'een confrontatie'. Henry probeerde te vluchten, maar zijn moordenaar belde de politie en beschuldigde het slachtoffer valselijk van racisme, waarna Henry in de boeien geslagen werd en in die hoedanigheid het leven liet. De onderstaande beelden kende u al, maar de bovenstaande beelden zijn nieuw. Digwa blijft er op talloze manieren ontkennen dat zijn slachtoffer neergestoken zou zijn, en blijft beweren dat hij 'racistisch aangevallen' zou zijn, en dat zijn slachtoffer dronken was. Geen van allen was waar, en Digwa werd tot levenslang met een minimale zit van 21 jaar veroordeeld. Ook werd deze week bekend dat de agenten 8 minuten nodig had om na aankomst Henry's steekwonden te ontdekken, maar toen was het dus al te laat - al beweert de politie dat hij sowieso niet gered had kunnen worden.