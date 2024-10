NU.nl heeft een knul die van tech-spulletjes houdt in dienst en die heeft voor een huiswerkopdracht daadwerkelijk artikel uitgezocht of de signalen kloppen dat het vervelend is om afscheid te nemen van je internetprovider. Meneer ontving al langer signalen uit de samenleving en nu is er klaarblijkelijk ook een directe tip binnengekomen. Afijn. Op onderzoek.

Drie lessen!