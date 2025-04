Hoor eens, dit hoort niet. Misschien vertelde ze superlangdradig, of vroeg ze iedere dag hoe zijn dag was terwijl ze best wist dat hij niets had meegemaakt, of beantwoordde ze elk appje met een voice note van een minuut, of was ze altijd afstandelijk en kil tegen de vrouwen die hij aan haar voorstelde, het zal allemaal best, dan nog is het wat excessief om je moeder te onthoofden. Vanmiddag hield de politie op de A4 tussen Rotterdam en Delft een man die dit toch had gedaan, en haar verlaten bovenkamer nog bij zich had ook. Vooralsnog is onduidelijk wat er precies aan de hand is en wat de aanleiding van dit macabere ritje was. Volgens bronnen van het AD is de dader mogelijk niet goed snik en zit het allemaal tussen zijn oren; wij gaan hier verder niet koppig over doen, het klinkt inderdaad alsof de knul psychotisch is.