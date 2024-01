Nederlandse toestanden bij onze oosterburen vandaag, waar het normaal zo rappe verkeer op de Autobahnen verandert in langzame kruipers achter de trekkers van ontevreden agrariërs. Niet vanwege stikstof, maar deze keer om bezuinigingsplannen van de regering die flink wil besparen op landbouwsubsidies. Na eerdere acties is een deel van de plannen alweer ingetrokken, maar de Duitse boeren rusten niet tot alle bezuinigingen van tafel zijn gemaaid. Daarom gaan onze buren gebukt onder een actieweek vol geblokkeerde opritten, slome colonnes, veel zwaailichten en nog meer verkeersoverlast, die eindigt met het platleggen van Berlijn voor een grote demonstratie volgende week maandag. Ook best vervelend voor die massa's Nederlanders die regelmatig de grens oversteken voor goedkope frisdrank en wasmiddel en nu met hun stationwagen vol boodschappen vast komen te staan achter Germaanse boosboeren. Daarnaast is het eerder gebeurd dat de interne problemen van de buren plots door onze straten marcheerden, dus is het altijd verstandig om een schuin oog op de stand van de Duitse vlag te houden. Die hangt momenteel nog met de zwarte zijde boven (dat trucje hebben ze nog niet gejat), maar rustig is het allerminst. Waar blijft de Karolina von der Pfütze van de BauerBürgerBewegung die de "gewone" Duitser een stem kan geven?