De wereld van gisteren vandaag in beeld: Nepalese Gurkha-elitetroepen krijgen culturele onderwijzing in het Britse leven
Hier gebeurt veel
Die keurige dassen
De illustere Gurkha's, een wereldwijd geroemde, Nepalees-Britse elite-eenheid, en misschien wel het laatste koloniale restant dat niets aan prestige of imago verloren heeft. Ooit opgericht in 1858 nadat Britse commandanten zó onder de indruk waren van deze exotische tegenstanders uit de Himalaya die tijdens een slag bijna 800 Britse soldaten in 'gentlemanly warfare' doodden terwijl ze er zelf maar 520 verloren, dat het dankzij wederzijdse bewondering tot een nog exotischer verbond kwam. De Britten vonden dat "these awfully happy, jolly, nice little men, were the most terrible, dangerous fighting men on the face of the earth. They were natural born killers." De Gurkha-commandant, op zijn beurt, zei: "The British fought like lions, they're nearly as good as we are."
En zo gebeurde het dat deze Himalaya-krijgers soldiers of the Crown werden. Sindsdien op talloze locaties ingezet, Irak en Afghanistan incluis. En bij hun opleiding hoort een onderwijzing in Engels, Engelse cultuur en het Engelse leven. Een intact instituut in een ontrafelend land, in tegenstelling tot de SAS nog niet gecastreerd door het mensenrechten-matriarchaat. Veel meer beeld en geluid en een onbestaanbaar heerlijke docu na de breek helemaal onderaan.
Andere lichting 2026
Lichting 2018
men
Heerlijke docu
