Video. Totale gek opent vuur op middelbare school in Turkije, minstens 16 gewonden
Dader zou een 19-jarige oud-leerling van de school zijn
Schakelen we nu over naar Siverek, waar het niet: leuk is. Een oud-leerling van een plaatselijke middelbare school - hij zou er één jaar les hebben gehad - wandelde met een jachtgeweer naar binnen, en schoot lukraak om zich heen. Gevolg: minstens zestien gewonden, waaronder tien leerlingen, vier leraren, een cafetaria-eigenaar (belachelijk, van cafetaria-eigenaren blijf je af, red.), en een politieagent. Eenmaal in het nauw gedreven door de pliesie schoot de dader zichzelf door het hoofd. Over zijn motieven is vooralsnog niets bekend.
⚡️ School shooting in Turkey: 18 people injured— NEXTA (@nexta_tv) April 14, 2026
A former student entered a school with a pump-action shotgun and opened fire, first in the courtyard and then inside the building.
The attacker was about 18 years old. After the attack, he took his own life.
The shooting took… pic.twitter.com/BLaisAC0f7
