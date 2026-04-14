Schakelen we nu over naar Siverek, waar het niet: leuk is. Een oud-leerling van een plaatselijke middelbare school - hij zou er één jaar les hebben gehad - wandelde met een jachtgeweer naar binnen, en schoot lukraak om zich heen. Gevolg: minstens zestien gewonden, waaronder tien leerlingen, vier leraren, een cafetaria-eigenaar (belachelijk, van cafetaria-eigenaren blijf je af, red.), en een politieagent. Eenmaal in het nauw gedreven door de pliesie schoot de dader zichzelf door het hoofd. Over zijn motieven is vooralsnog niets bekend.