'Betogers' verstoren herdenking bombardement Nijmegen
Welja
Het Nijmeegse volksleger dat het historische noodlot van hun stad wil agenderen? Een gewapende splinterfractie van de stichting achter de herdenking die vindt dat een eenjaarlijkse herdenking te mager is? Nee. "De activisten richtten zich voornamelijk tegen Joe Popolo, ambassadeur van de VS, die op dat moment aan het spreken was. Er zijn negen personen aangehouden, bevestigt een gemeentewoordvoerder. (...) Tijdens een speech van de Amerikaanse ambassadeur Popolo begonnen demonstranten anti-Amerikaanse en pro-Palestijnse leuzen te roepen. De demonstranten richtten zich vooral op het buitenlandbeleid van de Verenigde Staten. Eén van hen zwaaide met een Irakese vlag." Naderhand meldde Extinction Rebellion zich met een persbericht, en verklaarde dat subgroep XR Justice Now verantwoordelijk was. Woordvoerder Juliette Alenda: "Het huidige Verenigde Staten bombardeert of steunt het bombarderen van onschuldige mensen over de hele wereld: alleen al in het afgelopen jaar in Palestina, Venezuela, Colombia, Yemen, Syrië, Iran, Nigeria en Libanon." Opmerkelijk hè, hoe ze toch nog even een lans breekt voor het Iraanse regime?
Reaguursels
