Ontzettend belangrijk item van het onderzoeksjournalistieke (?) platform De Aanzet, dat een waardig links antwoord is op de scherpe denkers van Ongehoord Nederland. Ja wij zijn hier ook maar om te leren, wij educaten onszelf helemaal de moeder, en nou, na dit filmpje van 11 minuten duizelt het ons werkelijk. Wat blijkt: de Dolle Mina's, die belangrijk voorwerk deden voor de legalisering van abortus, onvermoeibaar streden voor betaalbare en toegankelijke kinderopvang zodat de vrouwtjes wat meer konden werken, het kostwinnersmodel omver wierpen, een punt maakten van de orgasmekloof, die Dolle Mina's, die zijn met de kennis van nu zo fout als maar kan, nog erger dan Andrew Tate, want van hem kun je veel zeggen, maar wit is-ie niet. Dit in tegenstelling tot de Dolle Mina's, die waren zo wit als een bruidsjurk, waardoor ze de belangen van vrouwen van kleur dikwijls over het hoofd zagen, want zoals we allemaal weten (??) willen vrouwen van kleur niet werken en al helemaal niet klaarkomen. Afijn, witte feministen hebben dus veel te vaak het idee dat alle vrouwen die een hoofddoek dragen daartoe worden gedwongen door hun man, wat inderdaad niet het geval is, in een gezellig liberaal land als Nederland kan en gebeurt zoiets natuurlijk ook gewoon vrijwillig.

Een ding blijft helaas onderbelicht in deze video: hoe verhouden zeer nadrukkelijk niet-witte (anti-witte?) feministen zich precies tot Iraanse feministen?