Ook nog dit jaar: die korte maar heftige oorlog tussen Israël en Iran, waarin Netanyahu publiekelijk flirtte met het idee van regime change in Teheran, waarna zowel Iraniërs als de Iraanse diaspora enthousiast begonnen te dagdromen over een vrij land, waar vrouwen normaal over straat kunnen en niet alles aanvoelt als The Handmaid's Tale Arabia. Is daar iets van terechtgekomen? Welnu, daar is niets van terechtgekomen. In de gevreesde Ghezel Hesar-gevangenis worden om de haverklap gevangenen geëxecuteerd en is men dus in hongerstaking gegaan (we zitten inmiddels op dag vier, beelden hier en hier). Vrienden van de show Amnesty International spraken in juli al van "een gruwelijke executiecrisis, waarbij dit jaar al bijna 700 mensen zijn opgehangen". Nu kondigt het regime ook nog eens aan 80.000 (!) hoofddoekhoeders in te gaan zetten die iedere vrouw die met haar sletterige haren onbedekt over de boulevard flaneert meteen inrekenen of mishandelen. Het doodenge is dat het nog zou gaan om vrijwilligers ook. Ondertussen werd een kledingwinkel vorige week nog gesloten na een "mixed-gender private celebration", wat deel zou uitmaken van een poging tot "greater control over social spaces, combating displays of wealth, and stricter enforcement of moral laws".

Tjonge. Het is bijna alsof het toch niet alleen maar leuk is, zo'n islamitische theocratie.