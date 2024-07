Door alle Grolsch zou je het bijna vergeten, maar de Zwarte Cross is ook een SPORTIEF EVENEMENT. Motorsport om precies te zijn, en dan met heel veel blubber. Dan hoor ik u denken: dat is zeker alleen weggelegd voor ECHTE MANNEN. Nou, nee hoor. Tegenwoordig is er ook de LADIES CUP, waarbij meiden en vrouwen die stuk voor stuk stoerder zijn dan u het tegen elkaar opnemen in de modder. Op zondag, want fuck de SGP. Tom Staal nam een kijkje bij de gevestigde motormeiden en een paar aanstormende talenten. Die laatstgenoemden zijn overigens minderjarig dus houd uw vunzige commentaren bij u. Verder peilde hij de meningen van HET VOLK over deze vrouwelijke daredevils.

Het is weer eens wat anders dan 'meer vrouwen aan de top'. De motorcrossmeiden van de Ladies Cup doen daadwerkelijk grensverleggend werk. Met 100 km/h over drassige bulten en haarscherpe bochten sjezen. Daar hoef je geen man voor te zijn, maar je moet er wel kloten voor hebben. Wij pleiten meer vrouwen in de modder. Proost.