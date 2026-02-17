achtergrond

Stijlloze tips voor vriendelijk gedrag

Kijken hoe ver we komen?

twee mannen doen zeer vriendelijk tegen elkaar

We waren vandaag tussen het bloggen door erg druk met oude mevrouwtjes helpen oversteken, zwervers geld geven en zeehondjes redden. Het is namelijk de Random Acts of Kindness Day, in het Nederlands vrij dwingend 'Doe Vriendelijk Dag' genoemd. Nu kunnen we dat hier natuurlijk tot de grond toe afbranden, of ons afvragen of vriendelijk doen omdat het een speciale dag voor willekeurig vriendelijk doen is niet een beetje het hele concept van dat iets willekeurig is onderuit haalt, maar dat zou cynisch en bovendien onvriendelijk zijn en dat zijn we geen van beide. Veel liever nog geven we u iets mee; een herinnering onzerzijds dat vriendelijkheid vele gedaantes kent. Daarom hier 5 TIPS voor vriendelijk gedrag. Ook (of moeten we zeggen: vooral! red.) toe te passen na Doe Vriendelijk Dag.

1, kuch eens lieflijk in iemands gezicht

een virus en een mond en een neus en een kin

Wij hebben het altijd gezegd: Met mondkapjes en afstand houden kom je uiteindelijk nergens. Wat we nodig hebben is een betere weerstand, en die bereik je samen.

2, wees open en eerlijk

bram bakker kijkt meewarig de camera in

Is nog nooit iemand slechter van geworden.

3, sta eens een kwartier stil bij een druk kruispunt

een kruispunt waar je meerdere kanten mee op kan

Gewoon iedereen voorrang geven. Uw mede-weggebruikers zullen uw vriendelijkheid met bewondering en dankbaarheid gadeslaan. Ook de mensen achter u.

4, geef een keer iets weg

Groningen pakt de titel af van Ajax tijdens een beslissend duel in de Eredivisie

Waarom zou je altijd alles maar moeten hebben? Een mens wordt pas echt gelukkig als hij tevreden leert zijn met helemaal niets.

5, 'Ben je ongesteld, of zo?'

een vrouw schreeuwt een man in zijn gezicht van zeer nabij

De vrouwelijke cyclus verkeert - ten onrechte - nog altijd in de taboesfeer. Doe daarom, bij dreigend conflict of het opmerken van onredelijke frustratie aan haar (m, v, x) kant, een handreiking door het ter plekke bespreekbaar te maken.

6, geef geld aan GeenStijl

Bedrag:

Tags: vriendelijk, tips, liefdoen
@Zorro | 17-02-26 | 21:00 | 65 reacties

Reaguursels

