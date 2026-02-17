Stijlloze tips voor vriendelijk gedrag
Kijken hoe ver we komen?
We waren vandaag tussen het bloggen door erg druk met oude mevrouwtjes helpen oversteken, zwervers geld geven en zeehondjes redden. Het is namelijk de Random Acts of Kindness Day, in het Nederlands vrij dwingend 'Doe Vriendelijk Dag' genoemd. Nu kunnen we dat hier natuurlijk tot de grond toe afbranden, of ons afvragen of vriendelijk doen omdat het een speciale dag voor willekeurig vriendelijk doen is niet een beetje het hele concept van dat iets willekeurig is onderuit haalt, maar dat zou cynisch en bovendien onvriendelijk zijn en dat zijn we geen van beide. Veel liever nog geven we u iets mee; een herinnering onzerzijds dat vriendelijkheid vele gedaantes kent. Daarom hier 5 TIPS voor vriendelijk gedrag. Ook (of moeten we zeggen: vooral! red.) toe te passen na Doe Vriendelijk Dag.
1, kuch eens lieflijk in iemands gezicht
Wij hebben het altijd gezegd: Met mondkapjes en afstand houden kom je uiteindelijk nergens. Wat we nodig hebben is een betere weerstand, en die bereik je samen.
2, wees open en eerlijk
Is nog nooit iemand slechter van geworden.
3, sta eens een kwartier stil bij een druk kruispunt
Gewoon iedereen voorrang geven. Uw mede-weggebruikers zullen uw vriendelijkheid met bewondering en dankbaarheid gadeslaan. Ook de mensen achter u.
4, geef een keer iets weg
Waarom zou je altijd alles maar moeten hebben? Een mens wordt pas echt gelukkig als hij tevreden leert zijn met helemaal niets.
5, 'Ben je ongesteld, of zo?'
De vrouwelijke cyclus verkeert - ten onrechte - nog altijd in de taboesfeer. Doe daarom, bij dreigend conflict of het opmerken van onredelijke frustratie aan haar (m, v, x) kant, een handreiking door het ter plekke bespreekbaar te maken.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Vijf nationaliteiten in het StamCafé
Vijf favoriete nationaliteiten - vijf keer steengoed
Wereld Vriendelijkheidsdag in het StamCafé
Bewijs dat we niet alleen negatieve neusuithalers zijn die mensen afzeiken
TOPTIP DNB: nu allemaal 70 euro pinnen!
Stormloop bij de geldmaat verwacht
Doe-tips voor tweede kerstdag
Handig omdat je deze tips bij geen enkele andere site kan vinden
Levens gered: AD geeft tips voor EXTREME HITTE
Houd uw bejaarden nat
NOS: slipstream eens een vrachtwagenchauffeur!
Splinter door de winter!