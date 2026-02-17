We waren vandaag tussen het bloggen door erg druk met oude mevrouwtjes helpen oversteken, zwervers geld geven en zeehondjes redden. Het is namelijk de Random Acts of Kindness Day, in het Nederlands vrij dwingend 'Doe Vriendelijk Dag' genoemd. Nu kunnen we dat hier natuurlijk tot de grond toe afbranden, of ons afvragen of vriendelijk doen omdat het een speciale dag voor willekeurig vriendelijk doen is niet een beetje het hele concept van dat iets willekeurig is onderuit haalt, maar dat zou cynisch en bovendien onvriendelijk zijn en dat zijn we geen van beide. Veel liever nog geven we u iets mee; een herinnering onzerzijds dat vriendelijkheid vele gedaantes kent. Daarom hier 5 TIPS voor vriendelijk gedrag. Ook (of moeten we zeggen: vooral! red.) toe te passen na Doe Vriendelijk Dag.