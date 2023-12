Het is mooi en het is prachtig en het is rubberentegelhollandia in vijf woorden bij elkaar gehouden met een dekentje van merinowol. Laten we lief zijn voor elkaar. Laten we lief zijn voor die mensen in Ter Apel wier winkels worden beroofd, vrouwen belaagd en buschauffers in het gezicht getuft. Laten we toch eens lief zijn voor die toeslagenouders die op de brug stonden omdat ze jarenlang in de wringer van de Belastingdienst hebben gezeten. Laten we lief zijn voor starters die tig jaar op de lijst staan voor een woning en nog iets langer mogen wachten omdat statushouder A en statushouder B mogen ritsen van Eric 'hoe meer asielzoekers hoe beter' van der Burg. Laten we lief zijn voor boeren die jarenlang krom hebben gelegen om te kunnen voldoen aan Vogelrichtlijnen, Habitatrichtlijnen, Nitraatrichtlijnen en nu met hun emissievrije vloeren en hun torenhoge schulden bij de Rabobank worden weggezet als nazi's, tokkies, verwende miljonairs en asocialen, voornamelijk door Splinter en Vlinder die in 1996 voor het laatst buiten de Ring A10 zijn geweest die, opgehitst door hun 'bubbel', flexvega zijn terwijl ze hun lijf ieder weekend volgooien met pillen en coke waardoor de natuur in zowel Brabant als Colombia naar de knoppen gaat. Laten we lief zijn voor het zorgpersoneel dat al jaren de reet van je opa wast tegen hetzelfde loon als tien jaar terug, terwijl de maandelijkse energierekening steeg van 100 naar 150 naar 200 naar 250 euro. Laten wij dan in godsnaam lief zijn tegen elkaar omdat er elders in de wereld 1.200 mensen zijn vermoord, verkracht en ontvoerd door radicale mafketels waarna volgevreten idioten hier op stationspleinen gaan liggen vegeteren met een lauw bordje omdat ze zo knetterdol zijn op jodenhaat. Ja, laten we lief zijn voor elkaar, voor de joden die worden bespuugd, voor de vrouwen die worden uitgekafferd en voor de homo's die klappen krijgen in Amsterdam-West. Voor de regenboogvlaggen die van huizen worden getrokken omdat iedereen te laf is een relatie te zien tussen een oorzaak en een gevolg. Laten we LIEF zijn voor elkaar. En nu we toch bezig zijn, laten we elkaar dan meteen maar stevig vasthouden. Je weet maar nooit.