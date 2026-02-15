Vijf favoriete nationaliteiten - vijf keer steengoed

1 - Duitser

Ach ja, onze oosterburen. Stonden tig jaar geleden met hun grote muil aan de Grebbeberg en we krijgen nog een zooi fietsen van ze terug. Kunnen helaas niet voetballen. Hard werken. Goede auto's. Lekkere snelwegen. Kerken. Mooie voetbalclubs, ook in de lagere divisies. Prachtig bier. Pils. Hell. Braadworst met curry - of curryworst dus. Klaus & Ula. Alles platgejoekeld, maar München is geweldig. Hamburg ook gruwelijk, als je een beetje door de stickers heen kan koekeloeren. Clubs. Berlijn. Punk. Lijken stug, maar daar kun je dus doorheen.

2 - Iraniër

We kennen d'r eigenlijk niet superveel maar die we kennen zijn zonder uitzondering gezellig. En tevens LEZEN we dat ze gezellig zijn, dus dan zal het ook wel zo zijn! Overal welkom. Jammer voor ze dat ze gebukt gaan onder zo'n kutbewind met die strengislamitische losers. Tijd om er een einde aan te maken zodat we er weer lekker op verkansie kunnen met z'n allen. Mooie ogen. Dapper. Prachtige vrouwen. Doorzetters. Warm. Vriendelijk. Chelo kebab.

3 - Kosovaar

Dan denkt u natuurlijk: wat heb ik nou in hemelsnaam in Kosovo te zoeken. Nou, ze zuipen als straatrovers en ze roken als ketters, en voor u het weet zit u bij zo'n mafketel op het balkon z'n stash op te roken. Een pakkie kost er een euro of twee. Er lopen een gruwelijke zooi straathonden, maar die neemt u maar lekker mee naar het café. Waf. Hartelijk. Voel u welkom. Leef uw leven. Gastvrij. Trots. Pristina, lekker stadje.

4 - Portugees

Kom je weer in een of ander haventje, en dan zitten ze er weer. Vier. Vier mannetjes met een stok kaarten een een stoot bier. Sueca spelen. Die 7 is sterk! Superbock of Sagres drinken. Ontspannen. Goede muziek. Lekker weer. Tuurtje aan de kust. Arie Pos kan lekker lullen over wijn. De Dourovallei rijden jongen, die N222. Wat een straat. Vis op de braai. Sardines. Vijf euro. Kost allemaal geen fluit daaro.

5 - Turk

Harde werkers, geen amokmakers. Handen uit de mouwen. Zuipen en roken. Mooie baarden, prachtige snorren. Wat een vrouwen. Alpie, leuke vent. Istanbul, gruwelijke stad. Goed eten. Respect voor de oudjes. Wat ze alleen niet moeten doen: denken dat ze kunnen voetballen. Hier in Nederland heb je ook van die voetbalcluppies. Ankaraspor, Turkse Kracht, die lui. Wel goede kebab in de kantine. Met thee.

KEES

NET NIET IN DE TOP 5

Marokkaan, Fransman, Fin

Andere landen niet in de top 5