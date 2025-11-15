Ook vandaag. Mars voor het Leven
alsook de Tegendemo
Okeeeej, u mag weer eens kiezen. De Beschaafde Stille Tocht met Uitvouwbare Regencondooms vs De Dolle Mina Tegendemonstranten die stonden te schreeuwen en te vingeren. Wat een POLARISATIE weer vandaag, op deze Dag van Het KINDERFEEST. Bewegend beeld alsook keiharde (ahum) cijfers bij BOBHGL.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
@Pritt Stift | 06-03-25 | 22:02 | 480 reacties
Aftellen naar StarShip 8 in het StamCafé
HUUU... ELON MUSK. HUUU....
@Pritt Stift | 08-09-24 | 09:00 | 408 reacties
Musk: "Over 20 jaar bouwen we een stad op Mars"
Hee, er is wel een Planeet B
@Spartacus | 30-08-24 | 10:00 | 259 reacties
Terugkijken: Kamala's eerste 'interview' als presidentskandidaat, Trump keert zich tegen strenge abortuswet Florida, wil IVF vergoeden
Opmerkelijk: slechts 27 minuten haalden de onderstaande montages
@Struikrover | 09-11-23 | 15:00 | 328 reacties
SGP op campagne: lekker vrouwen lastigvallen bij een abortuskliniek
Mannenbroeders op hun onsympathiekst