Ook vandaag. Mars voor het Leven

alsook de Tegendemo

Okeeeej, u mag weer eens kiezen. De Beschaafde Stille Tocht met Uitvouwbare Regencondooms vs De Dolle Mina Tegendemonstranten die stonden te schreeuwen en te vingeren. Wat een POLARISATIE weer vandaag, op deze Dag van Het KINDERFEEST. Bewegend beeld alsook keiharde (ahum) cijfers bij BOBHGL.

Tags: mars, leven, abortus
@Pritt Stift | 15-11-25 | 18:00 | 72 reacties

