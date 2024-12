Schokkende onthulling voor Telegraaf-redacteuren en mensen die hun anticonceptie-advies halen bij Rens Kroes ("Hmm bijzonder wel"), Bridget Maasland of andere minder gediplomeerde artsen: van neuken (voorkant, red.) kun je zwanger raken. Vroeger leerden kinderen dat soort dingen bij de Week van de Lentekriebels, maar de jeugd van tegenwoordig komt daar pas achter bij de abortuskliniek. "41 procent van de ondervraagde vrouwen van 16 jaar en ouder die om een abortus vroeg, had geen voorbehoedmiddel gebruikt." Dat is: best wel veel. Ook met voorbehoedmiddel kan het natuurlijk misgaan, zeker als het voorbehoedmiddel een matig werkende app en/of denken aan Tijs van den Brink op het moment suprême is. Maar neem nou maar van ons aan dat je niet voor je lol naar een abortuskliniek gaat, dus verdiep je een beetje in de materie.