U moet op één vakantiepark van Peter Gillis dood gevonden worden. Welk park?
Kies maar
Er gaat weer eens een sprookjesbos van vakantiemagiër Peter Gillis op slot. De vraag is natuurlijk: als u dood gevonden moet worden op één vakantiepark van Peter Gillis, welk park zou dat dan zijn?
Oostappen Prinsenmeer
Oostappen Cranendonck
Oostappen Brugse Heide
Oostappen Droomgaard
Vakantiepark Heelderpeel
Vakantiepark Marina Beach
Reaguursels
