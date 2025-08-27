achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

U moet op één vakantiepark van Peter Gillis dood gevonden worden. Welk park?

Kies maar

Er gaat weer eens een sprookjesbos van vakantiemagiër Peter Gillis op slot. De vraag is natuurlijk: als u dood gevonden moet worden op één vakantiepark van Peter Gillis, welk park zou dat dan zijn?

Oostappen Prinsenmeer

Oostappen Cranendonck

Oostappen Brugse Heide

Oostappen Droomgaard

Vakantiepark Heelderpeel

Vakantiepark Marina Beach

Tags: oostappen, peter gillis, vakantie
@Mosterd | 27-08-25 | 19:33 | 195 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dit wil je ook lezen

Vakantiestress? Nooit van gehoord

Geen last van, gewoon vakantiegenot en voorpret!

@Dorbeck | 13-08-25 | 18:30 | 204 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.