Als wij ergens een hekel aan hebben dan is het wel haat. Oi oi oi wat haten wij haat. Wij vinden: je moet niet haten, je moet juist het tegenovergestelde doen, namelijk liefhebben. Want liefde is sterker dan haat. Dus waarom zou je haten als er zoveel is om van te houden? Wij waren dan ook enorm blij toen we hoorden dat RTL, waar ze kennelijk ook een broertje dood aan haat hebben, een campagne waren begonnen om haat aan te pakken. Maar nu gebeurt er dit. Henny Huisman, dé Henny Huisman, nota bene bekend geworden op RTL 4, biedt zichzelf aan als nieuw jurylid voor het tv-programma The Voice. En wat zegt Henny Huisman erbij? "Ik denk niet dat ze me vragen". Dan breekt je hart toch. Alleen maar omdat hij oud is natuurlijk! Dat is toch afschuwelijk, zoveel ouderenhaat. Hij heet trouwens Henny met een griekse Y en niet Hennie, maar vermoedelijk is de nog niet door Bert Huisjes ontslagen webredacteur die die video heeft geknipt ook een ouderenhater. Gelukkig kunnen wij allemaal iets doen tegen alle verschrikkelijke haat, door onze liefde voor Henny Huisman te tonen. We zeiden het al: liefde is steker dan haat. Deel daarom de liefde via uw LinkedIn-kanaal en/of andere socials, en gebruik de hashtag #HelpHennyNaarTheVoice. Stop de haat. #HelpHennyNaarTheVoice. Tégen de haat, dus vóór Henny Huisman. #HelpHennyNaarTheVoice. Word wakker Peter van der Vorst, en druk Hennie Huisman aan je borst! #HelpHennyNaarTheVoice.