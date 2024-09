Een weekend niet gedemonstreerd is een weekend niet geleefd! Vandaag ook al op de rol in Amsterdam: "Geef Haat Geen Macht" met op de poster een potsierlijke fotosoep van Dilan Yeşilgöz-Zegerius als PVV-meeuw. Mooie boel! Boeroepen tegen een Koerdische vluchtelinge, die door 72 glazen plafonds heeft gebeukt en het tot minister van justitie en veiligheid schopte, met d'r prachtige pumps en heerlijke dance-moves. Daarnaast mag u nog boeroepen naar de heer Omtzigt, bekend van de toeslagenaffaire en verder nog Tante Lientje en Oom Geert, die keurig in de Kamer zitten, maar dat telt verder niet. Heel benieuwd hoeveel Palliewappies en dakloze warmtepompqueeronderwijzers met een regenboogstatushouder op de zolder vanmiddag op het Spui staan. Gezellig!