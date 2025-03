Onder invloed van de internationale ontwikkelingen is een duidelijk ander patroon te zien bij de zetelpeiling dan tot nu toe het geval was. Gat tussen PVV en GrL/PvdA nog maar 3 zetels. In onderzoek ook diverse stellingen over de oorlog in Oekraïne. https://t.co/lU6sGUr9Ho pic.twitter.com/1hWl8t1tem

Helemaal vergeten door het schitterende weekendweer dat het gewoon zondag is, en dat er dan peilings zijn. En het ziet er al tijden niet best uit voor de "kuch" kneiterrechtse coalitie. Van de 88 (we blijven 'm geinig vinden) zetels zijn er nog maar 60 zetels over, want er zijn 2 PVV-ers naar de VVD overgestapt. ZESTIG! Daar win je dus de wedstrijd niet mee.

Misschien een idee voor het kabinet om eens een bus af te huren en dan het land ingaan om de mensen te vragen hoe ze het zelf vinden dat het gaat. Soort van Nationaal Burgerberaad Overheid zeg maar.

ProTipje:

Dit is de grootste bus in ons wagenpark. Hij is voorzien van 60 zetels, alle wederom voorzien van gordels, inclusief een gidsstoel voorin de bus. Het zal u niet verbazen dat ook deze touringcar beschikt over airconditioning, toilet, cd- en dvd-speler, tv, microfoon, koelkast en een keukentje voor koffie of thee.

En als het oorlog wordt, zit je zo in Engeland!