Bovenstaand wat u t/m november op de zoals Charles Groenhuijsen dat noemt - campaign trail - kunt verwachten. Onderstaand wat u t/m november van Kamala's social media-team kunt verwachten. Dat is zeer waarschijnlijk nog steeds ditzelfde vrouwenteam als onder Biden, maar nu is het dus eindelijk echt één lange meidenmeme-avond.

Reuters schreef gisteravond laat dat Kamala in een nieuwe Ipos-peiling met 44% versus Trumps 42% twee procentpunten voor staat. Op 15 juli, toen Biden nog kandidaat was, stonden Harris en Trump gelijk op 44% en op 1 juli stond Trump nog 1 procentpunt voor.

Trumps campagneteam had hier overigens rekening mee gehouden en schrijft dat het "was likely to see a temporary rise in popularity because of widespread media coverage of her new candidacy. That bump is likely to start showing itself over the next few days and will last for a while."

Amerika's andere peilingen laten vooralsnog wel echt een ander verhaal zien. Alleen in ABC News/Washington Posts peiling heeft Harris eenzelfde voorsprong van twee procentpunten, maar gemiddeld heeft Trump een voorsprong van 1,6%.

MAAR KAMALA WIE WORDT JE RENMAAT je moet voor 7 augustus gekozen hebben. Wij dragen F-18 marinepiloot alsook space shuttle-piloot Mark Kelly aan.

Naschrift 09:57 - Biden terug in het Witte Huis! "This afternoon, I arrived back at the Oval Office and sat down with my national security team for my daily intelligence briefing. Serving as your Commander-in-Chief continues to be the greatest honor of my life."