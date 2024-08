Het zijn de kakkers (en de hondenliefhebsters) die het voor ons doen deze Olympische Spelen. Na een goudenregen gouden regen bij het roeien en het zeilen, zijn ook allebei onze hockeyploegen geplaatst voor hun finales. En nu is het de beurt aan de mannen. Die moeten tegen de Duitsers en de Duitsers zijn vrij goed in hockey: ze hebben de finale gehaald en bovendien wonnen ze in de poulewedstrijd al met 1-0 van Oranje. Maar ja. Een finale is een unieke wedstrijd, de bal is rond, je speelt allebei met 11 tegen 11, en bij het begin staat het 0-0. Dus, hoe zeiden van die pauperjochies dat vroeger altijd als ze een hockeyer wilden imiteren: Hup Holland, druk een punt, laat het net vibreren!

ONDERTUSSEN TEVENS OOK: Hetty van de Wouw in keirinfinale

ZILVER! Voor Van de Wouw

RUST: 0-0. Gaaap.

SHOOTOUTS! 1-1. Tweede helft iets leuker, maar geen winnaar