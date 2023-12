We staan. Sta op. Het WK Darts is weer begonnen. Dinsdag MVG, later Raymond van Barneveld, die we de hoogste onderscheiding in de orde van GeenStijl hebben toegekend: Raymond bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan. Darts is de favoriete sport van iedereen, van links tot rechts, van dakdekker tot hersenchirurg. Komt omdat je ieder legje weer een spanningsmomentje hebt. Voetbal, dat is soms 90 minuten niks. En in het geval van Vitesse zelfs 90 minuten janken. Bij darts heb je bier, vrienden, bier, pijltjes, flights, bier, The Feather, MVG, Peter Wright, Sjaaaaak, bier, Co Stompé, Kredietplan, Alexandra Palace, Tonzon Radiatorfolie, bier, "ja weet je wat het is Arjen", "Kijk je moet de dubbeltjes gooien maar ook de tripletjes", AutoLease, Russ Bray, de koptelefoon van Gerwyn Price en altijd maar weer de vraag of je naar huis gaat voor de kerst. Nog steeds actueel, de Elf Geboden van het Darts. We melden ons komende week met LIVEBLOGS. Geniet alvast van de beste leg aller tijden. Tududududuuuu dududududuuuu dududududuuuu hé hé hé. Proost, bier!