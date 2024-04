Hé dat hoor je nou nooit. Johan Derksen doet een opvallende uitspraak in de bekende talkshow 'Vandaag Inside' en iedereen valt over hem heen. Nou ja, behalve altijd dus, en deze keer verwachten wij dat er wel/geen excuses zullen volgen want "hij is heel erg Joods" is nou niet (of wel) bepaald een sterk argument om aan te tonen dat iemand (advocaat Herman Loonstein) Joods is. Gelukkig greep Wilfred Genee meteen in, oh nee. Maar goed, dat wordt dus weer adverteerdersbellen, Frans Klein die met een statement moet komen en als we een beetje pech hebben krijgen we ook nog een invoelende post van Arie Boomsma op Instagram. Echt zin in.

