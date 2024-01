Ahmed Marcouch doet een Eusje, volgens de BM van Riyad aan de Rijn is het verbranden van een koran een giftige actie waardoor anderen zich laten provoceren en daarom wil de PvdAGroenLinkser een LANDELIJK VERBOD op koranverbrandingen. Pikant qua recente zorgen over Grondwet en rechtstatelijkheid want Ahmed de Prikker morrelt hier aan het demonstratierecht. Terwijl Dilan Yesilgöz toch zo duidelijk is geweest: Korans in de hens steken is 'verwerpelijk, provocerend en aanstootgevend' maar: "Tegelijkertijd is de vrijheid van meningsuiting een grondrecht en daarmee een essentieel onderdeel van onze democratische rechtsstaat. Daarom komt het een hoge mate van bescherming toe, ook als de uitoefening daarvan ons niet bevalt." Maar omdat Marcouch z'n eigen Arnhemse moslims (en ME'ers) niet onder controle heeft, wil 'ie nu dus aan de Grondwet gaan morrelen. Tja, wat die andere Ahmed eens zei: Als je het hier niet zitten, rot je maar op.