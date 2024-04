We snappen echt wel dat u dol bent op kleine Fluffer. Maar dat intense geknuffel met zo'n knakker. Er lopen er een paar bij die zich nog net niet de huig laten aflikken door die mandvulling. 'Jamaar een hondenmuil is veel schoner dan een mond van een mens'. Ja, als ze niet even daarvoor aan het konthol van buurhondje Bello hebben geknabbeld, wekenoude stront uit de berm hebben gevreten of de kots van de kat hebben opgelikt. "Hondenpoep niet alleen ergernis nummer één, maar ook gevaarlijk: 'Laat een hond niet in je gezicht likken'." Nou woef, wat een surprise.