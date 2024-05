Treurig nieuws uit het dierenrijk. Doge is dood. Naast een ongetwijfeld lief dier was ze een van de meest invloedrijke memes van de jaren 10s en de Meme van het Jaar 2013. Doge, die eigenlijk Kabosu heette, behoorde samen met Lassie, Foofer, Scooby Doo, Snoopy, Brian, Commissaris Rex en Blondi tot de leukste honden ter wereld. Zij (ze was een ongelooflijke teef) was van het merk Shiba Inu. Doge werd bekend via r/MURICA op Reddit en op /b/ op 4chan, en later natuurlijk als het gezicht van de Dogecoin - een waardeloze ploertenmunt waar je niks mee kan behalve laten zien dat je straalachterlijk bent. Hieronder de foto van de rouwkaart van Kabosu. Schijt in Heaven, heerlijk dier. Bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan.