Deze hadden wij even gemist. Op Cyprus heeft de lokale Enzo Knol genaamd Fidias Panayiotou het voor elkaar gekregen in zijn eentje derde te worden bij de Europese verkiezingen. Daarmee heeft de vlogger een nieuwe bron van content vergaard: hij zit in het Europees Parlement. Dat alles zonder duidelijke plannen en standpunten. Bij welke fractie hij zich aansluit? Dat maakt hij pas bekend in zijn volgende vlog. Hij nam zijn kiezers/kijkers eerst mee naar de winkel voor het scoren van echte 'politician clothes', want in de comments klaagde men over zijn voorkomen. (Like en subscribe!!) Wat moeten we hier in godsnaam van vinden? Ondertussen gaat het in vloggerland Nederland al de hele week over het nieuwe project van stuk genetisch afval Gio Latooy, de 25-jarige jongen die multimiljonair werd met het filmen van zijn dagelijkse influencerleven met zijn knappe influencervriendinnen. Zijn meest recente influencervriendin Juultje Jade Lynn is namelijk na slechts een paar maanden influencerrelatie zwanger. Op sociale media leidde de aankondiging tot gemengde reacties, niet in de laatste plaats omdat Gio wel vaker megalomaan gedrag vertoont op camera en kijkers zich niet aan de indruk kunnen onttrekken dat de aanstaande baby in dit geval ingezet wordt als contentmachine. Wij wensen zowel Fidias als Gio via deze weg succes en sterkte.