De politie heeft cijfertjes gepubliceerd! Daar blijkt onder andere dit uit: "Politieagenten hebben vorig jaar opnieuw vaker zwaar geweld gebruikt dat achteraf is beoordeeld als 'niet professioneel'. In 15,7 procent van de gevallen waarin zwaar geweld werd ingezet, bleek na onderzoek dat het geweld onterecht was."

Welja, dat is natuurlijk niet best en daar mogen we met z'n allen hartstikke kritisch op zijn. Toch viel ons oog met name op een andere statistiek. "Agenten hebben 162 gerichte schoten afgevuurd, in 129 situaties was sprake van het doden van een ernstig gewond dier."

129 situaties. HONDERDNEGENENTWINTIG. Dat vinden wij veel. Dat betekent dat ongeveer elke twee dagen ergens in Nederland een dier moest worden afgeknald door oom agent. Nou wisten we al dat de politie hondjes africht tot moordmachines en talloze paarden op doorgesnoven hooligans afstuurt, maar deze kant van het politiewerk is onderbelicht. Poes met een verzwikt pootje? Kogel. Hond geschept door fietser, ter plekke doodschieten. Hamster onderkoeld? Kijk maar even weg... klik klik

En dan kunnen ze wel beweren dat het gaat om een paar van de zeker 10.000 wildaanrijdingen die jaarlijks plaatsvinden, dat die verfrommelde hertjes langs de snelweg nu eenmaal beter af zijn zonder hartslag. MAAR AAN DAT HERT WORDT NIETS GEVRAAGD, HÈ?! Blijf gewoon van ONZE DIEREN af! Ons hart huilt voor Dion Graus.