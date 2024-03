Toen geluk nog heel gewoon was, hadden we toen al wereldwijde geluksindexen? De twintig gelukkigsten ziet u bovenstaand, de hekkensluiters onderstaand. En toch weer even de gebruikelijke pluim, want Nederland is samen met Australië het enige land dat het met meer dan 15 miljoen inwoners voor elkaar blijft krijgen in de Top 10 te staan.

Ook opvallend: Israël koloniseert op #5 (vijf!) dus ONZE olijfboom, en dat terwijl de laatste van de drie metingen daar na 7 oktober werd gedaan, "after the hostage taking but before much of the subsequent warfare". Dat had natuurlijk wel degelijk effect op de geluksbeleving: "Life evaluations fell sharply in Israel, by 0.9 on the 10-point scale, only one-third of which will enter the three-year averages discussed below." De metingen in 'The State of Palestine' werden voor 7 oktober afgerond, en zijn goed voor plaats 103 van de 147.

Mocht dit alles u niet aanstaan en erkent u enkel alleen Nederland als marktleider, dan leest u maar lekker IPSOS' Global Happiness 2024, want daar heeft Nederland nog altijd zijn rechtmatige plaats: "In 2024, the Netherlands is the country where happiness is highest, with 85% describing themselves as happy."