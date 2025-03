Aan de horizon doemen verkiezingen op, en dus is het campagneteam van Jesse Klaver na lang zoeken met een Persoon van Kleur (PvK) op de proppen gekomen: Eljero Elia. Uitstekend idee, iemand die niet kan rekenen in gesprek met iemand die niet kan spellen. Iemand die heel erg graag met Obama op de foto wil versus iemand die op de foto ging met Erdogan. Lang kabbelt het gesprek gebeurtenisloos voort maar in de laatste tien minuten probeert Elia het twee keer: asielzoekers stom want huizen en culturen verschillen nou eenmaal. Ongetwijfeld champagne en natuurwijn op het hoofdkantoor van GroenLinks-PvdA, want Klaver weet zijn opponent vervolgens glansrijk te verslaan. Knap hoor.